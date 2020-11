Sgomberi a Roma: Nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo e sede di Forza Nuova in via Taranto - Terzo Binario News

Mercoledì di sgomberi a Roma. Oggi – 25 novembre – intervento della Polizia a San Lorenzo, per un intervento che interessa il Nuovo Cinema Palazzo e in via Taranto, dove è presente la sede di Forza Nuova.

Le operazioni, secondo quanto appreso da fonti della Questura, sono iniziate nella prima mattinata. Al momento in cui scriviamo, non risultano esserci stati disordini.

Le forze dell’ordine procederanno con la bonifica dei locali.

“Non ci stiamo”: proteste a San Lorenzo

“Ora sta uscendo il sole e oggi non abbiamo niente di più importante da fare che dimostrare che non ci stiamo – hanno detto dal Nuovo Cinema Palazzo – portate con voi creatività, energie, forza e pazienza. Sarà una giornata lunga abbiamo tutto il tempo di dare il nostro contributo. Da adesso in poi ci vediamo a via degli Ausoni sotto il Pastificio Cerere….ognuno di noi deve dare qualcosa in modo che alcuni di noi non siano costretti a dare tutto”.

In copertina foto Facebook di Claudio S.

All’interno foto Facebook Nuovo Cinema Palazzo