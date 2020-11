Settevene Palo, l'asfaltatura inizia lunedì - Terzo Binario News

Da lunedì inizia l’asfaltatura della Settevene Palo. Ad annunciarlo è il consigliere Pd di Ladispoli e di Città Metro Federico ascani, che ha seguito la vicenda in prima persona.

La strada è oggetto d’intervento, in questo caso della Soprintendenza che ha provveduto a ripristinare il fondo dissestato e ora, come si accennava, si è dato il via libera all’asfaltatura.

“A seguito della frana – ha spiegato Ascani – la Soprintendenza ha effettuato le sue opere i cui tempi si sono prolungati, rispetto al 22 ottobre come previsto inizialmente. Da lunedì via al nuovo manto e al posizionamento delle reti di contenimento a monte.