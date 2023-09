Servizio scuolabus di Ladispoli attivo dal primo giorno, tutte le informazioni • Terzo Binario News

Flavia servizi rende noto che il servizio di trasporto scolastico avrà inizio dal primo giorno di scuola, ovvero dal 13 settembre, e avrà termine l’8 giugno 2024 per la scuola elementare e il 29 giugno 2024 per la scuola dell’Infanzia. Per le modalità di iscrizione consultare il sito www.flaviaservizi.it.

Eventuali richieste di modifica delle fermate saranno accolte solo ed esclusivamente nel rispetto delle capienze dei mezzi e se non comportano modifiche dei percorsi, aumento del numero di mezzi e allungamento dei tempi di percorrenza. L’ eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata all’indirizzo mail scuolabus@flaviaservizi.it da parte di un genitore o di un esercente la potestà genitoriale.

Per tutte le informazioni scuolabus@flaviaservizi.it 06.59878343

Lo Sportello Scuolabus, in piazza Falcone 1 (Palazzo Comunale), è aperto al pubblico il martedì dalle ore 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 e il giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.