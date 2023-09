Servizio di mensa scolastica nuovo di zecca per le scuole di Manziana • Terzo Binario News

Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 18 settembre

Per il prossimo anno scolastico 2023/24, rispetto all’anno appena passato, è stato necessario un adeguamento dei costi del pasto per gli utenti a causa, come ben noto a tutti, dei rincari delle materie prime, che si ripercuote anche sulle spese delle famiglie su scala nazionale.

È importante sottolineare però che la copertura finanziaria da parte del Comune è comunque superiore rispetto a quella originariamente erogata. Il Comune in primis ha aumentato la copertura pro capite di ogni singolo pasto, andando incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti.

Il nuovo servizio offrirà comunque un maggior standard di qualità. Il servizio mensa sarà attivo a partire da lunedì 18 settembre e il costo del pasto sarà di 3.50€ per le famiglie.

Lo si legge sulla pagina ufficiale della comunicazione del Comune di Manziana