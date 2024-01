Servizio Civile Universale, la coop Alicenova ha aperto posizioni a Civitavecchia, Tarquinia e Montalto • Terzo Binario News

Sono 4 le posizioni di Servizio Civile Universale disponibili presso la cooperativa Alicenova, gestite con il Consorzio Parsifal.

L’esperienza è rivolta a giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti, interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un passaporto per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un’ottica diversa agli altri.

I progetti riguardano i seguenti ambiti: educazione e inclusione giovanile; disabilità; accoglienza migranti. I posti disponibili per le attività da realizzare presso le sedi della Cooperativa Sociale Alicenova sono: 2 posti complessivi per l’area disabilità presso il centro diurno di Civitavecchia e 1 posto nella sede di Tarquinia nell’area comunicazione sociale, 2 posti nell’ambito dei servizi ricreativi per l’infanzia a Montefiascone, 4 posti complessivi nelle fattorie sociali di Nepi, Viterbo e Montalto di Castro, 2 posti complessivi per l’area disabilità presso il Centro socio-riabilitativo per disabili “Luigi Capotorti” di Tarquinia.

Tutti i progetti prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (precisamente in difficoltà economiche, ovvero giovani con ISEE inferiore a 15.000 euro).

Per scoprire come partecipare è necessario collegarsi alla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione “Servizio Civile“, è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online dei moduli di domanda, con SPID di 2° livello. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15 febbraio 2024 alle ore 14:00.

Si consiglia di consultare periodicamente il portale del Consorzio Parsifal e di seguirne la pagina Facebook (facebook.com/consorzioparsifal) in modo da rimanere aggiornati. Per ulteriori informazioni: 379.1594353 – 0775.835037 – serviziocivile@consorzioparsifal.it.