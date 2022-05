Servizi sociali Santa Marinella, apre lo sportello d'aiuto per le dipendenze - Terzo Binario News

Il Sindaco Pietro Tidei con l’assessore ai Servizi Sociali grazie alla collaborazione delle strutture Sanitarie apre il servizio di aiuto ed ascolto per le dipendenze ad alcol, ludopatia e tossicodipendenza.Un servizio di sostegno concreto per chi vive condizioni difficili.

Possono essere richieste le dovute informazioni presso gli uffici dei Servizi Sociali che forniranno tutte le informazioni del caso.Si incrementano i sevizi per la collettività prestando attenzione ad un tema importante e troppo spesso sottovalutato.

Pubblicato lunedì, 2 Maggio 2022 @ 14:54:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA