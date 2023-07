Servizi ad Alto impatto della Polizia: tutti gli interventi  • Terzo Binario News

Sono stati effettuati, nei giorni scorsi, ulteriori servizi ad Alto Impatto Distrettuale volti a garantire e incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini, nelle zone di competenza dei Distretti della Polizia di Stato Casilino e San Basilio.

Nel territorio di competenza del VI° Distretto Casilino, precisamente nelle zone, Finocchio, Borghesiana e Ponte di Nona, i poliziotti hanno svolto, unitamente a Polizia Roma Capitale, diversi servizi finalizzati al controllo del territorio, al contrasto dei reati predatori e dei reati legati agli stupefacenti.

Per tale attività, oltre agli uomini della Polizia di Stato del Distretto, sono state impiegate 2 pattuglie della Polizia Stradale di Roma, unitamente agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine.

All’esito del servizio sono state controllate 129 persone, verificati 43 veicoli e sono state contestate 4 violazioni al Codice della strada, ritirate 2 patenti ed un’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sono, invece, 2 le attività commerciali ispezionate e diversi chili, tra prodotti ittici ed alimentari scaduti, sequestrati. Inoltre una persona è stata arrestata poiché, durante i controlli effettuati, è stata trovata in possesso di diversi involucri di cocaina.

Per quanto concerne il territorio di competenza del Distretto di San Basilio, in particolare è stato attuato un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza delle grandi infrastrutture di trasporto urbano nella stazione della metropolitana Linea B “Rebibbia” e “Ponte Mammolo” ed effettuati alcuni posti di controllo nei quartieri Colli Aniene e San Cleto.

Nel corso delle attività di controllo sono state identificate 278 persone. 2 stranieri, sprovvisti di documenti d’identità, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per valutare la loro posizione sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti si è provveduto a denunciarne uno di essi in quanto inottemperante al decreto di espulsione, mentre per il secondo è stato disposto l’accompagnamento presso il C.I.E.

Inoltre, all’esito del servizio, sono stati controllati 24 veicoli.

Nell’ambito delle ispezioni amministrative di due attività di Videolottery, in via Ratto delle Sabine e in via Tiburtina, sono state riscontrate, in entrambi gli esercizi commerciali, l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento, in violazione dell’ordinanza sindacale. Quindi, per tali inosservanze, sono state contestate, ai rispettivi titolari delle attività, le sanzioni amministrative di carattere pecuniario per un importo complessivo di 300 Euro.