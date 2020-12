Seminari di Luxury Food per gli studenti del Cappannari di Civitavecchia - Terzo Binario News

Una serie di seminari dal titolo intrigante “Luxury Food” per offrire agli studenti dell’Alberghiero Cappannari una conoscenza più approfondita sul servizio del Tartufo, Caviale e Ostriche e le tecniche di abbinamento.

“La gastronomia italiana, grazie al suo ventaglio di colori e sapori e al suo patrimonio ditradizioni culinarie regionali, è tra le più ricche apprezzate al mondo” spiega l’ideatore del corso Davide Verzì, Sommelier e Bartender esperto in marketing e comunicazione del vino e attualmente impegnato presso il ristorante Estro a Civitavecchia.

“Negli ultimi anni, tuttavia, ad arricchire l’eterogeneità della nostra cucina vi sono i cosiddetti Luxury Food, ovvero cibi che un tempo erano destinati a creare un menu per grandi occasioni, ma che ora hanno iniziato a diffondersi capillarmente sulle nostre tavole” E così gli studenti delle classi 5° dei corsi diurni e di quelli di istruzione per adulti, hanno cominciato a introdursi nel panorama dei cibi di lusso.

Il corso ha infatti lo scopo di far conoscere questi prodotti in tutta la filiera, dalle loro al servizio e al loro abbinamento e si articola in una fase teorica per passare ad una sperimentazione pratica” ha spiegato il professor Calabrese “all’interno di un vero contesto aziendale del settore”. L’obiettivo del corso di formazione è fornire allo studente una competenza tale da renderlo autonomo all’interno del contesto professionale sia esso ristorante, wine bar, hotel o cantina. Dunque un’occasione in più per gli studenti per qualificarsi e prepararsi all’inserimento nel mondo dell’alta ristorazione.