Semi di chia: potenti alleati di salute e girovita • Terzo Binario News

Che cosa sono esattamente i semi di chia e quali sono i loro benefici? Questi preziosi semini ricchi di nutrienti sono un ottimo alleato di salute e girovita, in quanto contengono tantissime sostanze benefiche che supportano il benessere di corpo e mente.

Al pari dei più popolari superfood pubblicizzati da migliaia di influencer in tutto il mondo, anche i semi di chia – come la spirulina – hanno dimostrato di saper mantenere le loro promesse senza cadere nell’oblio dell’ennesima moda del momento.

Se vuoi migliorare la tua alimentazione a prova di “sbatti”, inoltre, sei nel posto giusto! Questo spettacolare alimento, che contiene una discreta quantità di grassi sani e fibre preziose, è facile da integrare e, rullo di tamburi… aiuta a perdere peso!

Ma scopriamo insieme cosa sono esattamente i semi di chia e perché, a parer nostro, dovresti includere questa potente arma segreta nella tua dieta quotidiana. Buona lettura!

Che cosa sono esattamente i semi di chia e da dove prendono il loro curioso nome?

Questi piccolissimi ma potenti semi di una pianta chiamata Salvia hispanica , originari del Messico e del Guatemala del nord, sono tutt’altro che una novità del nostro secolo. I nostri antenati, infatti, ci avevano visto bene ancora prima di noi: coltivati dagli antichi popoli maya e aztechi, i membri delle tribù li offrivano in dono agli dei come parte integrante dei loro riti religiosi.

Piccoli, piatti, di forma ovale e lucidi, di questi semi ne esistono più tipologie distinte perlopiù per il colore. Quelli più comuni reperibili negli scaffali dei supermercati sono di norma di colore nero con sfumature grigiastre o marrone scuro.

È vero che aiutano a perdere peso in modo sano, sostenibile e graduale?

Ebbene sì! Ricchi di acidi grassi omega 3 e, soprattutto, di fibre importantissime per la digestione, assorbono grandi quantità d’acqua gonfiandosi e raddoppiando il loro volume.

Similmente, quando vengono consumati aumentano il volume del cibo nel tratto digerente promuovendo il senso di sazietà e limitando l’appetito. Ecco che, dunque, i semi di chia aiutano a prevenire abbuffate, attacchi di fame e voglie di dolce e salato.

Ma come si consumano?

Le ricette a base di semi di chia sono ricette a prova di errore ai fornelli.

Indicati per preparare piatti dolci e salati, il bonus è che sono naturalmente privi di glutine, perciò sono adatti a tutti, celiaci compresi.

Prova a preparare il famoso chia pudding, ovvero un budino di chia ideale da gustare a colazione o merenda. La ricetta generica è davvero semplicissima. Eccola spiegata in pochi e semplici step!

Step 1: metti in ammollo 4 cucchiai di semi di chia in un bicchiere di latte (vegetale o non, fa lo stesso).

Step 2: dolcifica a piacere, possibilmente usando un’alternativa naturale allo zucchero.

Step 3: lascia riposare in frigorifero per qualche ora, ancora meglio se tutta la notte. In questo modo, i semini si gonfieranno creando una consistenza simile a quella del budino.

Step 4: per finire, aggiungi qualche pezzetto di frutta fresca o secca come decorazione.

Et voilà! Semplice, no?

Conclusione

Dunque, se sei in cerca di un superfood valido che, se assunto con moderazione e inserito in una dieta varia e bilanciata, promuova un dimagrimento sano e sostenibile nel lungo termine, i semi di chia fanno al caso tuo!

Grazie al loro elevato contenuto di fibre, infatti, tengono a bada i morsi della fame e ti aiutano a fare meno scelte di pancia e più scelte consapevoli, ogni volta che ti siedi a tavola.