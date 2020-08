Scuola, Zotta (M5S): "Riapertura per fascia 0-6 anni in sicurezza e sotto controllo " - Terzo Binario News

“Considerati i numeri e le caratteristiche della Capitale la nostra amministrazione si è attivata sin da subito per consentire una ripartenza delle scuole capitoline in sicurezza, prima ancora di ricevere le Linee Guida nazionali. Oggi in commissione Scuola, quando manca poco più di un mese alla ripresa delle attività scolastiche, abbiamo fatto il punto della situazione con l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì, l’Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali Antonio De Santis e l’Assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, che ringrazio per essere intervenuti”. Così la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta (M5S)

“Ne è emerso per il momento un quadro sotto controllo che conferma alcuni capisaldi. Le riaperture, il 14 settembre per le scuole dell’infanzia e il 9 settembre per i nidi capitolini, avverranno seguendo principio-guida della stabilità dei gruppi che sarà garantito attraverso la chiamata di oltre 3mila tra educatrici e insegnanti a tempo determinato che andranno ad aggiungersi al personale in organico. Questo si traduce in maggiore stabilità e maggiore sicurezza per tutti, famiglie e lavoratori”.

“Proseguono anche gli interventi sugli edifici scolastici. Ricordo che la variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 passata in Giunta Capitolina ha destinato oltre 20 milioni di euro per gli asili nido e le scuole del territorio comunale. Sono risorse importanti che sosterranno, tra le altre cose, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, l’adeguamento degli ambienti alle norme anticontagio, l’acquisto di arredi e attrezzature”.