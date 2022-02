Scuola dell'infanzia "I bambini di Beslan", graduatorie sul sito del Comune di Civitavecchia - Terzo Binario News

L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Civitavecchia, Monica Picca, comunica che sono state approvate le graduatorie degli ammessi all’anno scolastico 2022/2023, in relazione alla procedura d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” sita in via dell’Immacolata, distinte fra “tempo pieno” e “tempo ridotto”.

Come indicato nell’Avviso Pubblico relativo alla procedura di iscrizione, i minori anticipatari saranno ammessi alla frequenza al compimento del terzo anno di età.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per informazioni ed eventuali chiarimenti ai numeri di telefono: 0766 590563 – 562, facendo riferimento alla determinazione dirigenziale n. 708/2022.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.rm.it