Scuola, all'Ic Marina di Cerveteri inaugurata l'Aula Natura • Terzo Binario News

Il 31 maggio 2024 la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti ha inaugurato L’Aula Natura presso l’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri.

Lo spazio esterno nel giardino della scuola rappresenta un ambiente naturale, vissuto e concepito con la partecipazione degli alunni delle classi 2C e 4B, con la supervisione delle insegnanti Martina Borghesi e Benedetta Carrazza. Il progetto nasce dalla consapevolezza di prendere come riferimento lo spazio outdoor e far immergere le classi in una dimensione naturale, stimolando la consapevolezza di una didattica attiva e pienamente interdisciplinare.

Questa esperienza è stata costruita durante l’intero anno scolastico, seguendo passaggi necessari e stimolanti alla crescita teorica e pragmatica delle classi chiamate a realizzare uno spazio centralizzato sulla capacità del sapersi ascoltare e accogliere le conoscenze relative al mondo naturale.

La natura è al centro del progetto, così come le attività pratiche dedicate alla costruzione di tavoli, panche in legno e percorso sensoriale. Laddove lo spazio dedicato alla socializzazione diventa spazio didattico, l’attività creativa e pratica si modula seguendo un percorso che abbraccia le logiche dello “sporcarsi le mani in prima persona” e “costruendo s’impara”. In sostanza la possibilità di creare uno spazio proprio, con le dovute difficoltà e tempistiche, permette di sperimentare direttamente quanto sia necessario considerare l’autostima, il lavoro di gruppo e la capacità di mettersi in gioco.

Bambini e Natura sono un binomio imprescindibile rispetto a tutto quello che si può acquisire a livello esperienziale. Un caloroso ringraziamento ai genitori, che hanno aiutato nel reperimento dei materiali, ad Angelo Di Lelio che ci ha supportato nel lavoro tecnico, a Marco Cerullo che grazie al progetto “La danza delle farfalle” ha innescato l’urgenza di plasmare un percorso di competenze naturali e linguistiche. Di fatto abbiamo voluto comprendere la necessità di mettere in gioco competenze, relazioni, ambiti e ruoli, affinché la scuola possa imparare e non solo insegnare.