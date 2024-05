Defibrillatore alla Ladispoli 1 in ricordo del brigadiere Blandino • Terzo Binario News

Donato dall’associazione “Cuore di Andrea”, presenti i figli del carabiniere Ylenia e Gianluca

L’IC Ladispoli1 riceve in dono un defibrillatore dall’Associazione “Cuore di Andrea” in onore del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Francesco Blandino.

Giovedì 23 maggio 2024, è stata una giornata ricca di emozioni e formazione per l’IC Ladispoli1 che ha ricevuto in dono un defibrillatore dall’Associazione “Cuore di Andrea” in onore del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Francesco Blandino.

Alla cerimonia di consegna presenti la seconda collaboratrice della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Elena Di Marco, una piccola delegazione di studenti accompagnati dalla Prof.ssa Trinetti Angela, la Sig.ra Formicola Maria Luisa dell’Associazione “Cuore di Andrea”, la famiglia e gli ex colleghi del Brigadiere Capo Blandino e il Dott. Gabriele Ciarlariello, maresciallo dei Carabinieri nucleo scorte gabinetto del Ministro.

Presente alla cerimonia la consigliera Daniela Marongiu in rappresentanza del sindaco Grando assente per impegni istituzionali.