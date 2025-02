Scuola, a Civitavecchia cresce il legame tra "Porta d'Etruria" e l'istituto di via XVI Settembre • Terzo Binario News

L’Associazione “Porta d’Etruria” è lieta di annunciare una collaborazione sempre più stretta con le scuole del territorio, grazie al lavoro congiunto fra i vice presidi e dei referenti dell’Associazione “Porta d’Etruria”, Sofia Coccoloni e Marianna Piazza. Questa sinergia sta portando alla programmazione di numerose iniziative che coinvolgeranno gli studenti e la comunità locale.

Uno degli eventi più attesi è la celebrazione del Giovedì Grasso, durante il quale i piccoli alunni delle scuole del territorio saranno ospiti in Piazza per festeggiare insieme il Carnevale. Un’occasione speciale per rafforzare il rapporto tra la scuola e il territorio, creando momenti di condivisione e divertimento per i più giovani.

Un altro progetto significativo è il concorso letterario “Sogna ragazzo sogna”, fortemente voluto da Sofia Coccoloni, che vedrà protagonisti i ragazzi delle quinte elementari. Questa iniziativa mira a stimolare la creatività e l’immaginazione dei giovani studenti, offrendo loro un’opportunità di espressione attraverso la scrittura.

L’Associazione “Porta d’Etruria”, grazie all’impegno di Sofia Coccoloni e Marianna Piazza, crede fermamente nell’importanza di consolidare il legame con le realtà scolastiche locali, promuovendo attività educative e culturali che possano arricchire il percorso formativo degli studenti e contribuire alla crescita della comunità.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative in programma, è possibile contattare l’Associazione all’indirizzo email: info@portadetruria.org.