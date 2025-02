Pulizia profonda di Csp al PalaGrammatico di Civitavecchia • Terzo Binario News

Giovedì è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia nell’area del Pala Handball “Chiara Grammatico”, che da tempo versava in condizioni di degrado. Grazie al lavoro degli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici (CSP), la zona è stata finalmente ripristinata, restituendo decoro e vivibilità a un’area importante per la città.

“Questo intervento è il segno di un nuovo corso: vogliamo prenderci cura degli spazi pubblici con azioni concrete, garantendo maggiore attenzione e manutenzione per il futuro”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini.

Il Sindaco Marco Piendibene ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’operato degli addetti ai lavori: “Un ringraziamento agli operatori di CSP per il lavoro svolto: la loro professionalità e il loro impegno sono fondamentali per restituire alla città spazi più puliti e decorosi”.

L’Amministrazione comunale proseguirà con interventi mirati per migliorare il decoro urbano, ponendo particolare attenzione alle aree pubbliche da troppo tempo trascurate