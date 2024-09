Scuola, a Civitavecchia arriva l'università digitale "Guglielmo Marconi" • Terzo Binario News

Sabato l’inaugurazione del polo di orientamento al centro “I Mulini”

Apre i battenti in città, sabato 14 settembre, una sede dell’Ateneo digitale.

Arriva a Civitavecchia, in Via Sofia de Filippi Mariani 1/5 presso il centro commercviale “I Mulini”, il Polo Didattico dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, il primo Ateneo Digitale nato nel 2004 e aperto agli studenti e al mondo del lavoro.

Un centro di orientamento all’iscrizione, con personale qualificato che porterà la rivoluzione digitale avviata a Roma quasi vent’anni fa, mettendosi al servizio del territorio con un’offerta assolutamente multidisciplinare, strutturata in percorsi di studio integrali al punto che ogni corso di laurea triennale risulta completato dalla sua magistrale di riferimento. Dall’area umanistica a quella sociale, dall’area giuridica a quella ingegneristica: 6 Facoltà, 22 Corsi di laurea, 60 Corsi Post Laurea, una Scuola di Specializzazione per le professioni legali e un’offerta formativa per docenti specializzata sul mondo Scuola.

L’accreditamento presso i principali ordini professionali e l’aderenza dei piani di studio ai criteri dei concorsi pubblici le chiavi principali di ingresso. L’accompagnamento verso il mondo del lavoro attraverso un servizio di Career Service dedicato al mondo delle nuove professioni, il valore aggiunto di un ateneo proiettato al futuro. Il tutto nel nome della qualità del percorso, con lo studente al centro.