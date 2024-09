"Ciambella & friends" al porto storico di Civitavecchia: con la moda protagoniste anche danza e lirica • Terzo Binario News

Venerdì, nella serata pro “Susan Komen” ispirata a Venere, saranno pure consegnati riconoscimenti all’hair stylist Sergio Valente e alla famiglia Molinari

Venerdì 13 settembre 2024, alle ore 21, nella splendida cornice del porto storico di Civitavecchia, approda la seconda edizione di “Franco Ciambella & friends”, evento charity che destinerà l’intero incasso delle libere donazioni all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.

Dalla suggestiva scalinata settecentesca di porta Livorno sfileranno fini lavori di alto artigianato artistico degli stilisti Franco Ciambella accanto a Sabrina Persechino, Mario Dice e, per la prima volta nella sua città, il giovane stilista civitavecchiese, Gabriele Caputo, direttamente dall’Accademia delle Belle Arti di Roma Aba.

I momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni live della cantante lirica Hongmei e del ballerino Jonathan Enea Costa.

Seguiranno omaggi e riconoscimenti alla carriera per l’hair stylist dei più grandi attori e attrici di tutti i tempi: Sergio Valente “per aver definito in modo personale ed innovativo l’idea dell’hair style attraverso l’evoluzione del costume e della moda a livello internazionale, attraverso le collaborazioni con i grandi della Haute Couture e Prêt-à-porter. Per aver curato il look delle più grandi dive internazionali e nazionali, da Charlize Theron a Sharon Stone, da Hellen Mirren a Virna Lisi e per aver fatto della formazione professionale uno dei suoi talenti assoluti”.

L’altro riconoscimento andrà alla famiglia Molinari “per l’impegno profuso per aprire nuovi orizzonti e nuove prospettive in un settore di grande rilevanza economica e sociale, quale è quello dell’alimentazione e per aver veicolato nel mondo la qualità e l’immagine del saper vivere dello stile italiano”.

Ad entrambi gli ospiti sarà donata una preziosa bitta d’argento 800 millesimi, realizzata a mano, con amore, dall’orafo Marco Mancini: la bitta è una fedele riproduzione in scala delle bitte da ormeggio, raffiguranti un maestoso leone, realizzate da Jacopo dell’Opera nel 1519 ed affisse alle pareti dell’antica darsena del Porto di Civitavecchia.

Architetto, fashion designer e artista, Sabrina Persechino torna a Civitavecchia, ospite di Ciambella con la sua collezione “Equilibrio concept”. Originalissima la sua storia di creazioni di alta moda: nel 1997, unendo le sue passioni per l’architettura e per la moda, nasce l’Atelier Persechino in uno dei quartieri romani più creativi e veraci di Roma: Testaccio. In “Equilibrio concept” la stilista affronta il tema dell’equilibrio inteso come sospensione e come proporzione tra le parti. Una combinazione di forme che, come in una composizione architettonica, generano un corpo armonico, “organicamente in equilibrio”: pieni-vuoti, aperture-chiusure, volumi-superfici definiscono attraverso un’unità di misura lo spazio umano, inteso Modulor Lecorbuseriano con la mannequin che diventa misura dell’ambiente.

Mario Dice è un brand italiano fondato nel 2007 dall’omonimo stilista che porta a Civitavecchia per la prima volta le sue creazioni di “The Hidden Love of J.C. Leyendecker”. Nato a Montesarchio, aveva solo 14 anni quando il responsabile della produzione Calvin Klein vede i suoi lavori e gli propone di lavorare e New York. In Italia lo stilista sarà prima a Roma nell’atelier delle Sorelle Fontana e nel 1999 nell’Atelier Gattinoni dove ha la possibilità di nutrire la sua anima da couturier. A Milano colleziona esperienze lavorando per Dolce & Gabbana, Philosophy e Trussardi. Nel 2007 fonda il suo brand che dal 2020 conta 80 store che commercializzano i suoi prodotti tra Italia, Europa, Medio Oriente, Russia e Usa. La nuova collezione di Mario Dice svela il messaggio subliminale del lavoro di uno degli antenati queer della pubblicità. Dice declina, infatti, il codice di Leyendecker, eminente illustratore dell’inizio del XX secolo, nelle molteplici lavorazioni della pelle: dall’embossed alla laseratura, passando per la termosaldatura e l’agugliatura.

Il giovane stilista Gabriele Caputo, reduce dalla partecipazione a luglio all’evento di alta moda “Ensemble Academy 2024” che lo ha visto sfilare in Campidoglio tra i giovani fashion designer delle cinque accademie di moda romane, si farà conoscere dal pubblico civitavecchiese con le sue originali creazioni che guardano al futuro della moda italiana e non solo. Attraverso volumi costruiti e silhouette ricercate, la collezione dal titolo “Creatura” ha l’obiettivo di narrare la storia di un incontro tra un giovane soldato e una misteriosa creatura, in un rapporto tra realtà e immaginazione che si esprime attraverso l’utilizzo di tessuti organici e lavorazioni sartoriali.

Dopo averli presentati sull’elegante passerella allestita a luglio all’ombra del Marco Aurelio nella serata romana in Campidoglio dedicata all’Alta moda, lo stilista Franco Ciambella mostrerà al pubblico civitavecchiese capsule di 12 lavori realizzati in tessuti di crepe, satin, ricami e pizzi. “Vestiti da sogno” dai colori vivaci, con lavorazioni in 3D di fiori dipinti a mano, fili e ricami dorati. L’oro, simbolo di eternità e del sacro, si fonde con i colori per rappresentare la passione e la forza di vivere e la pulsione per il sacro. «Per Greci la passione era considerata il motore irrazionale dell’esistenza – spiega lo stilista – il fuoco vivo dei sentimenti senza la cui fiamma ogni uomo “non è nulla”, in quanto “una fiamma deve bruciare da qualche parte, altrimenti non splende nessuna luce, non c’è calore, non c’è nulla” diceva Carl Gustav Jung».

I momenti di pura moda si alterneranno ad esibizioni live della cantante Hongmei. Nata in Cina ma cittadina italiana da molti anni, è raffinata interprete della lirica italiana e della canzone napoletana, oltre che, naturalmente, della tradizione musicale cinese. Hongmei ha inciso e cantato con giganti della musica italiana e mondiale, come Luciano Pavarotti, ‪Miriam Makeba, Dionne Warwick, ‪Tom Jones, ‪Renzo Arbore e ‪Josè Carreras. Venerdì eseguirà “Musica proibita” di Stanislao Gastaldon, “Quel guardo il cavalier” dal “Don Pasquale” di Donizetti, I’ te vurria vasà, una delle pietre miliari della musica napoletana e “Non ti scordar di me” di Beniamino Gigli.

Direttamente dalla corte del programma televisivo “Amici” ad esibirsi sarà anche il giovane ballerino, coreografo ed insegnante Jonathan Enea Costa, salentino, figlio dello scrittore Agrippino Costa, che ha studiato danza prima a Roma e poi a Vienna. Costa è reduce da alcuni impegni artistici presso il teatro di Innsbruck.

“Franco Ciambella & friends”, evento ormai patrimonio artistico-culturale della città di Civitavecchia, perché nato lo scorso anno dall’evoluzione di “Frammenti”, tornerà ad offrire alla platea contributi artistici studiati ad hoc per dare vita ad una serata unica e irripetibile.

Protagonisti della serata per trucco e maquillage saranno Simone Belli, fondatore e direttore artistico della “Simone Belli make-up Academy” che collabora con grandi firme della moda (Fendi, Gucci, Armani, Valentino, Prada, Bulgari Ferragamo, Dior, etc) e Fabiana Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda. Le acconciature delle modelle in passerella saranno curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

Presenterà la serata la modella Margherita Particò, conduttrice di Miss Italia. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era ancora giovanissima e ad oggi è un’agente molto rinomata, che vanta splendide modelle nella sua scuderia. Margherita Praticò collabora da anni dietro le quinte di Miss Italia, e nel 2020 è finalmente giunta alla conduzione.

“Franco Ciambella & friends” è un evento ideato e organizzato da Franco Ciambella per l’Associazione culturale “Aquarius”, vanta supporto e patrocinio del Comune di Civitavecchia con il Sindaco Marco Piendibene, il patrocinio dell’Autorità Portuale con il Presidente Pino Musolino e il contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia con la presidente Gabriella Sarracco.

Le luci saranno architettate da Massimo Peroni. La veste grafica dell’evento è di Valerio Mandrici.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Terzobinario.it e grazie alla sponsorizzazione di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Molinari spa, Grimaldi Sardegna, Cafimar Rimorchiatori Laziali, Seport, Port utilities spa, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, Todis, EGH ingegner Giancarlo Drosi, Ferro e metallo di Francesca Moroni, Marco Mancini Orafo, SGE di Barbara Iacurto, Rosendhal, Bonini onoranze funebri, centro olistico La Libellula, Carrazza Assicurazioni, RF Costruzioni, Bellettieri, My Lord ristorante, Simone Belli make up, Compagnia della Bellezza, Orsolini, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati prenotando al numero 0766/28870 o presso l’Atelier di Franco Ciambella in via F. Crispi 12/14 e presso il negozio “Via Veneto di F. Ciambella” di via Regina Elena 30, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.