Scuola, a Canale e Manziana piccoli cineasti crescono col progetto "Incontri visivi" • Terzo Binario News

La giornata al teatro Fiorani ha concluso le attività che hanno coinvolto allievi di classi primarie e secondarie

I giovanissimi alla scoperta del cinema e della tv: è stato questo l’obiettivo del progetto “Incontri visivi” che ha coinvolto le scuole di Canale Monterano e Manziana.

La seconda giornata giornata conclusiva del progetto che ha avvicinato al linguaggio cinematografico e audiovisivo i ragazzi si è tenuta il pomeriggio di venerdì 30 maggio al teatro Maurizio Fiorani di Canale.

Erano presenti la dirigente scolastica, professoressa Renza Rella, la direttrice del progetto professoressa Loredana De Rosa, il direttore della Riserva Naturale Monterano dottor Fernando Cappelli.

Nel saluto di apertura la dirigente ha espresso soddisfazione per i percorsi e i prodotti realizzati sottolineando la valenza didattica, pedagogica e sociale del progetto che ha coinvolto i bambini delle classi II A e IV A della scuola primaria e un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di Canale e Manziana.

Il direttore della RNM, che ha portato il saluto del sindaco che non ha potuto partecipare a causa di un contrattempo, si è complimentato con i giovani “cineasti” aggiungendo come questa esperienza abbia fornito “lo stimolo per capire come la creatività abbia le forme dell’entusiasmo” attraverso l’elaborazione dei propri desideri e la fantasia nelle azioni.

Il pubblico presente in sala ha condiviso con entusiasmo e commozione i messaggi semplici ma profondi trasmessi dai cortometraggi realizzati sui temi dell’inclusione, del rispetto, dell’accoglienza.

Alla fine, portando in dono alla dirigente il ciack usato durante le riprese, sono intervenuti Valerio Tassara, Valeria Doddi e Dario Scaramuzzino dell’Associazone Culturale Spin-Off che hanno curato tutte le fasi del progetto per la scuola primaria. Nel loro intervento hanno posto l’attenzione sull’intero processo di realizzazione dei cortometraggi, dalla scrittura del soggetto e della sceneggiatura fino alle riprese, come percorso di crescita per tutti gli “attori” coinvolti: gli alunni, che sono stati impegnati non solo in qualità di interpreti, ma anche nei diversi reparti (regia, fotografia, scenografia, audio), gli esperti e le insegnanti tra i quali si è instaurata una proficua collaborazione.