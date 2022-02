Screening sanitario sui truck, si parte oggi a Trevignano - Terzo Binario News

L’iniziativa di prevenzione è programmata per il 21, 22 e 23 febbraio 2022 in Via Bernardino Francesconi, 1, di fronte al Centro Anziani ‘Anselmo Cecconi’.

Si eseguiranno screening oncologici dedicati e gratuiti per tutti i cittadini e le cittadine delle fasce di età interessate.

L’iniziativa è promossa dalla Asl Roma 4 con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano e dalla Società Publipeas, che fornirà i mezzi per gli esami di primo livello.

Nello specifico, a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00, sarà possibile effettuare:

– HPV e PAP TEST per donne dai 25 ai 64 anni;

– MAMMOGRAFIA per donne dai 50 ai 74 anni;

– SCREENING COLON-RETTO per donne e uomini dai 50 ai 74 anni.

Al fine di garantire lo screening mammografico a tutte le donne coinvolte per età (dai 50 ai 74 anni), la ASL Roma 4 metterà a disposizione il proprio mezzo e personale anche dal 28 febbraio al 2 marzo.

Per info e prenotazioni chiama il numero verde 800539762