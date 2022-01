Screening oncologici: livelli alti di adesione alla Asl Roma 4 - Terzo Binario News

Semaforo verde per la Asl Roma 4. La Asl diretta dal direttore generale Cristina Matranga ha raggiunto ottimi numeri per quanto riguarda gli screening oncologici, superando abbondantemente i parametri auspicati dalla regione. Almeno questo è quello che emerge dai dati primi dati preliminari.

Sia lo screening mammografico, che quello della cervice uterina, cosi come quello del colon retto, hanno avuto livelli di adesione tra i più alti della regione.

In particolare quasi il 50% della popolazione invitata ai test di mammografia ha risposto positivamente, così come il 41 % per il test alla cervice uterina e il 35 % per gli screening per il colon. Un risultato frutto del lavoro certosino di comunicazione e invito allo screening effettuato dai dipendenti e dirigenti Asl.

“Tra le molteplici attività sanitarie che a livello mondiale hanno risentito negativamente dell’epidemia da Sars Cov 2 ci sono i programmi di screening. L’Azienda Roma 4 ha inteso interpretare al meglio l’attività di recupero di queste importanti prestazioni di prevenzione riorganizzandole profondamente. Gli screening consistono solo in apparenza in prestazioni semplici, in realtà l’organizzazione è molto complessa ed onerosa coinvolgendo trasversalmente numerosi settori aziendali: gli specialisti delle diverse branche (radiologi, endoscopisti, laboratoristi, chirurghi, ginecologi), il dipartimento per le professioni sanitarie, i distretti, i servizi amministrativi (provveditorato, personale bilancio) e i tecnici” ha spiegato il direttore generale Cristina Matranga.

Importante anche il supporto garantito dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato: “L’impegno sinergico profuso da tutti nel 2021 ha dato i suoi frutti e le prime analisi regionali premiano la Asl Roma4 che consegue “semaforo verde” sui principali indicatori di tutti e tre gli screening oncologici (mammella, cervice uterina, e colon retto). Il 2022 è iniziato quindi sotto i migliori auspici con gli obiettivi di fidelizzare ulteriormente gli utenti, rendere le prestazioni sempre più di prossimità per facilitare la popolazione, stabilizzare le risorse dedicate” ha spiegato la dottoressa Elisabeth Galliano, Coordinatore degli Screening Oncologici della Asl Roma 4.

“Naturalmente la partecipazione è di fondamentale importanza in quanto favorisce lo sviluppo e la crescita delle attività oltre che garantire al meglio la salute pubblica con interventi scientificamente validati, la cui qualità è costantemente monitorata e completamente gratuiti” ha concluso il direttore generale Cristina Matranga.

Gli screening ad oggi attivi e prenotabili al numero verde 800539762 (dal lun al ven ore 9/13) sono per:

·lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella (donne nella fascia di età 50-69 anni), estendibile, su richiesta dell’interessata fino a 74 anni

·lo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (donne nella fascia di età 25-64 anni)

·lo screening per la prevenzione dei tumori del colon retto (uomini e donne nella fascia di età 50- 74 anni).