Scosse di terremoto in Toscana e in provincia di Salerno, paura e popolazione in strada • Terzo Binario News

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata a Ricigliano, in provincia di Salerno. La scossa, ad una profondità di 8km, è stata avvertita dalla popolazione sia della provincia di Salerno sia della Basilicata visto che le due aree sono molto vicine. Al momento non si segnalano danni.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.8 nel Salernitano

Tanta paura tra la popolazione che è scesa in strada. Il sisma è stato avvertito anche in Basilicata. Altre scosse in Toscana

Altre scosse avvertite in Toscana Una scossa di terremoto era stata avvertita anche in Garfagnana, con epicentro a 7 chilometri a nord est dell’abitato di Fosciandora (Lucca). La scossa è stata registrata alle 7.47 a una profondità di 10 km dagli strumenti dell’Ingv. L’epicentro corrisponde al crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano, a Monte Romecchio (1.700 metri slm). In Toscana un’altra scossa, ma con magnitudo 1.1, era stataavvertita a Certaldo, nella provincia di Firenze, sabato sera alle 23.42.