Scoperti 700 evasori, la Fiumicino Tributi recupera 3 milioni di euro • Terzo Binario News

Oltre 700 evasori e 3 milioni di euro recuperati dalla Fiumicino Tributi. Questi risultati del bilancio sugli accertamenti del primo bimestre 2024. “L’articolato piano di riorganizzazione interna e dei processi lavorativi, i nuovi modelli operativi basati sulla ricerca capillare di evasori secondo una logica di “setaccio territoriale” (risultanze catastali e interazione banche dati), provvedimenti e interventi promossi dall’Amministratore Unico della Fiumicino Tributi, Generale Pino Colone, hanno impresso un ulteriore impulso alla lotta all’evasione fiscale locale messa in atto dalla Fiumicino Tributi.” comunica la Fiumicino Tributi.

Il comparto relativo alla Tari, conta l’emissione di 398 atti impositivi a carico di 383 evasori, per un importo complessivo di 2 milioni e 767 mila euro. L’operazione, denominata “fun” ha consentito di scoprire e identificare 473 evasori totali, per oltre 1 milione 737mila euro di tributi dovuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. “Registro, ormai quasi quotidianamente – ha sottolineato Colone – non solo nelle sedi istituzionali ma anche dai nostri concittadini, parole di forte incoraggiamento, condivisione e sostegno per l’attività di contrasto all’evasione che stiamo svolgendo: per noi è un riscontro importante ed atteso, significa che stiamo andando nella direzione giusta”. “L’ottimo risultato che questi primi dati confermano è il frutto dell’impegno di questa Amministrazione che continuerà a sostenere la lotta all’evasione in modo serrato. Il risultato che vogliamo raggiungere è quello di pagare tutti per pagare meno”, ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini, in merito ai risultati ottenuti durante questi mesi di attività dalla Fiumicino Tributi,

La task force anti evasione, composta da militari in congedo della Guardia di Finanzia, ha individuato 9490 posizioni fiscali non regolari, per le quali sono in corso approfondimenti e riscontri che, 159 evasori Imu e 144 evasori Tari, per un importo complessivo accertato di circa 1 milione e 35mila euro.