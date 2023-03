Scontro tra due auto a Roma sulla Braccianese: 5 persone coinvolte, interviene l'elisoccorso • Terzo Binario News

Sul posto i vigili del fuoco di Bracciano, i Carabinieri e la polizia di Roma Capitale

Alle ore 15.30 di oggi i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un incidente stradale. A scontrarsi sono state due auto di media cilindrata, precisamente in via Braccianese, incrocio via Quero, a Roma.

Complessivamente a bordo dei due veicoli vi erano cinque persone. Arrivati velocemente sul posto, i vigili del fuoco hanno subito provveduto ad estrarre dalle lamiere il conducente di uno dei due veicoli che era rimasto incastrato nell’abitacolo e favorito l’uscita degli altri occupanti, affidandoli alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

C’è stato bisogno di tre ambulanze e l’ausilio dell’elisoccorso, per un trasporto in ospedale più celere.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e la Polizia locale di Roma Capitale, impegnata anche nella gestione del traffico.

Una volta affidati i passeggeri, i Vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti.