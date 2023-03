Blitz anti-abusivismo al mercato di Cerenova: operazione congiunta di Polizia Locale di Cerveteri e Commissariato di Ladispoli • Terzo Binario News

Nel dettaglio, sequestrate 12 buste di calzature non conformi ed elevati 5mila euro di multa

Importante operazione congiunta anti-abusivismo questa mattina al Mercato della Domenica a Cerenova.

La Polizia Locale di Cerveteri guidata dal Commissario Capo Cinzia Luchetti, in una azione congiunta con il Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli ha infatti sequestrato ingenti quantità di prodotti contraffatti.

Nel dettaglio, si tratta di 12 buste di calzature, contenenti all’interno almeno 40 paia di scarpe contraffatte.

“Ringrazio la nostra Polizia Locale e tutti gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli per questa importante attività – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è fondamentale che vengano tutelati tutti quegli operatori che ogni settimana, rispettando la legge, espongono i propri prodotti al mercato della domenica di Cerenova e in generale in tutte le aree mercato. Lasciare spazio agli abusivi, significherebbe solamente alimentare mercati e traffici illegali e danneggiare ancor di più chi, nonostante tutte le difficoltà economiche del momento, con tanta fatica continua a lavorare nella legalità, pagando le tasse ed offrendo alla propria clientela solamente prodotti di provenienza certa. Alla Comandante Cinzia Luchetti e a tutto il Comando di Polizia Locale e a tutti gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Ladispoli guidati dal Commissario Capo Roberto Saltali, il mio ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro”.

Nel dettaglio, ai trasgressori sono state comminati 5mila euro di sanzioni, una denuncia penale per vendita di articoli contraffatti ed è stata sequestrata tutta la merce.