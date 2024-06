Scontro fra auto ad Allumiere, danneggiata condotta del gas • Terzo Binario News

Ferito l’uomo che ha provocato la carambola, intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo e per mettere in sicurezza il gasdotto

Stamani alle 10.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incidente stradale ad Allumiere,nella centralissima via Teodolfo Mertel.

Un uomo alla guida di una vettura di media cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a scontrarsisu su altre autovetture.

Si è ingenerata una carambola tale da rendere necessario l’intervento degli uomini della Bonifazi.

Questi, giunti rapidamente sul posto, hanno cominciato le operazioni di estrazione del conducente con l’ausilio del gruppo da taglio, cesoie e divaricatore.

Una volta liberato l’uomo, i Vigili del fuoco lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Successivamente hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona circostante.

A seguito di un’attenta verifica della zona interessata, i Vvf hanno constatato che una vettura aveva colpito leggermente una conduttura del gas.

Si è reso quindi necessario l’intervento della squadra Italgas per scongiurare ulteriori danni. Presenti sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri, Polizia Provinciale (che haddato l’allarme isolando la zona) e Polizia locale.