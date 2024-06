Scommesse sportive: il punto sugli eventi più importanti del calcio • Terzo Binario News

Il calcio non si ferma mai, nemmeno dopo l’assegnazione di Scudetto e Champions. Questo è ancora più vero nell’anno di Europei e Olimpiadi, anche se queste sono meno ambite dalle squadre nazionali ma comunque interessanti: chi del resto non vorrebbe provare a portare a casa una vittoria, a prescindere dalla competizione?

I bookmakers sono più in fermento che mai nell’estate 2024 tra calciomercato, pronostici per la prossima stagione e manifestazioni in corso, a cominciare proprio dagli Euro 2024. La finale è prevista per il 14 luglio a Berlino e le partite si stanno dimostrando più equilibrate di quello inizialmente auspicato.

Scommesse sul calcio: ai consigli sempre validi

Il calcio è lo sport più popolare nel Belpaese, anche in termini di scommesse. Si tratta però di un passatempo che andrebbe portato avanti adottando strategie ponderate e sviluppate con consapevolezza.

In Italia le uniche piattaforme di scommesse online accreditate sono quelle che hanno ricevuto l’autorizzazione da parte dell’ADM (ex-AAMS), ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente posto a tutela del gioco responsabile. Optare per soluzioni non approvate dall’ADM significa operare in un contesto in cui i tuoi diritti di giocatore potrebbero non essere rispettati.

Quello di optare per piattaforme con licenza è il consiglio più importante da tenere a mente ma non è il solo accorgimento che si può adottare. I siti scommesse infatti permettono di avvalersi di diverse promozioni e bonus, che ti permettono di prendere dimestichezza con le dinamiche di gioco al minimo del rischio.



Tra le offerte più popolari troviamo i bonus benvenuto , pensati per incentivare nuovi utenti a effettuare la registrazione. Nella formula di bonus più comune, potrai ricevere una cifra bonus sul tuo conto di gioco non appena avrai ultimato la registrazione su un sito di scommesse ed effettuato un primo deposito. Questo importo non è prelevabile ma può essere utilizzato per iniziare a piazzare scommesse sulla piattaforma.



Un’ultima raccomandazione da parte nostra: è importante impostare delle regole prima di cominciare a scommettere come può essere un budget settimanale da rispettare. In questo modo non avrai spiacevoli sorprese e potrai giocare con tranquillità.

Chi vincerà gli Euro 2024: le squadre favorite

L’evento che desta maggiore interesse da parte dei bookie – ma anche degli appassionati – sono indubbiamente gli Euro 2024, ovvero la 17ima edizione degli Europei di Calcio. Alla vigilia della competizione erano due le squadre nazionali considerate le favorite alla vittoria del torneo: Inghilterra e Francia.

I leoni inglesi, reduci dalla clamorosa sconfitta con l’Italia nella precedente edizione, sono alla ricerca di riscatto ma finora ci hanno mostrato una performance ben al di sotto delle aspettative, decisamente meno brillanti della passata edizione.

La Francia, invece, è incorsa in un imprevisto inaspettato: l’ infortunio a Kilian Mbappe . Il giocatore ha subito una frattura del setto nasale, che ha impedito all’attaccante francese di giocare con gli stessi ritmi e strategie previsti inizialmente.

L’ex PSG, però, vuole dare il suo contributo ed è alle prese con una mascherina protettiva che inevitabilmente diminuisce la visibilità del giocatore e, di conseguenza, la performance. Si tratta di una situazione complessa da gestire per lo staff di Deschamps e apre la nazionale francese a nuove situazioni impreviste.

Spagna, Portogallo, Italia e soprattutto Germania erano inizialmente considerate dai bookies potenziali underdog, sia per la condizione delle squadre che per circostanze esterne, come le avversarie di girone.

Una cosa è però certa: queste quattro hanno già saputo mostrarci match spettacolari e con risultati al cardiopalma, come dimostra il pareggio centrato dagli uomini di Spalletti con la Croazia al 98esimo.

I pronostici per le Olimpiadi: un focus sull’appuntamento dell’estate

Le Olimpiadi di Parigi sono il secondo evento sportivo più atteso del 2024 dai bookmakers dopo gli Europei: a questa edizione parteciperanno 16 nazionali maschili e 12 femminili di calcio. Le partite sono state programmate tra il 24 luglio e il 10 agosto e si svolgeranno in 7 degli stadi francesi più celebri.

Le squadre che saranno a netta maggioranza sono gli Under 23, con la possibilità però di aggiungere “3 fuori quota” al team, ovvero giocatori con età superiore ai 23 anni. La loro esperienza dovrebbero fare la differenza.

Tra le squadre maschili, la favorita quest’anno è nuovamente la Francia, anche se la Spagna e l’Argentina cercheranno sicuramente di mettere loro i bastoni tra le ruote.

E le squadre femminili? I bookie mettono al primo posto la Spagna, che nel 2024 è alla sua prima storica partecipazione, seguita da Francia, Germania, Brasile, Stati Uniti e Canada, che è il campione in carica.

Uno sguardo al Campionato 2024/2025: cosa ci aspetterà

Il calciomercato è più in fermento che mai ma i bookie guardano avanti, facendo pronostici su chi si porterà a casa il prossimo Scudetto. La favorita è naturalmente l’Inter, come lo è stata nei due anni precedenti, anche se dovrà stare attenta alla Juventus di Giuntoli e Thiago Motta, al Milan di Ibrahimovic e al Napoli, rivitalizzato dalla nomina di Antonio Conte. È ancora presto però per fare ipotesi ponderate sui futuri vincitori: il calciomercato è imprevedibile.