Scippa un'anziana a Montalto, straniero arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione di Montalto di Castro hanno rintracciato, a poche ore di distanza dall’evento, l’autore dello scippo commesso domenica in danno di una anziana signora ultraottantenne in pieno centro cittadino, evento inusuale e che aveva destato allarme nella comunità del litorale.

La vittima, rimasta fortunatamente illesa, era stata derubata della borsetta che portava sotto il braccio ad opera di uno sconosciuto che indossava berretto e mascherina chirurgica di colore nero.

Una pattuglia della locale Stazione, prontamente intervenuta, si attivava immediatamente nelle ricerche del ladro, acquisendone la descrizione sommaria da parte dell’anziana.

Fondamentale il contributo delle telecamere di videosorveglianza comunale che hanno consentito, nel pomeriggio di ieri, di rintracciare il malfattore, subito riconosciuto.

Si tratta di uno straniero di 28 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora, sul quale pendeva inoltre un provvedimento di respingimento alla frontiera da parte della Questura di Agrigento.

E’ stato denunciato in stato di libertà per furto con strappo e segnalato alla Prefettura di Viterbo per possesso di stupefacente per uso personale (due grammi di hashish). Esperite tutte le formalità di legge previste, sono state avviate le procedure di espulsione con l’accompagnamento ad un centro di rimpatrio ad opera dei militari intervenuti.

Rilevato che devono ritenersi ricorrere le condizioni legittimanti la diffusione delle informazioni sulle attività compiute dai militari della Stazione Carabinieri di Montalto di Castro , contenute nel comunicato.

atteso che il comunicato è conforme alle indicazioni dettate dalla nuova normativa introdotta dal d.l.vo 188..2021 per assicurare la presunzione di innocenza.