Scilipoti: "Civitavecchia ha votato le persone sbagliate, pronti a una coalizione vincente di centrosinistra" - Terzo Binario News

Intervento del consigliere Pd e presidente Cpc alla Festa dell’Unità PAtrizio Scilipoti.

“Faremo una coalizione forte di centrosinistra perché Civitavecchia è storicamente di centrosinistra e merita di crescere.

I cittadini hanno votatole persone sbagliate, ma siamo pronti a governare la città ed è giusto l’asse con i 5 Stelle.

Il nostro porto è il più penalizzato d’Italia causa Covid per via della predominanza del crocerismo ma ringrazio il presidente Adsp Pino Musolino per la spinta sui container . Inoltre lLa zona industriale deve diventare retroportuale.

Noi non siamo contrari agli imprenditori ma ai capitalisti che non creano sviluppo ma succhiano il sangue ed è ciò che succede a Civitavecchia con questi ultimi, basti guardare le concentrazoni di proprietà” la conclusione di Scilipoti.

QUI il link all’intervento completo.