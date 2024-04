Scappano al controllo con uno scooter rubato: fermati dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

La targa del mezzo è risultata corrispondente a un’Ape Car, denunciati i due rumeni

Andavano in giro sotto la pioggia su un motorino, entrambi indossando un casco integrale nero. La scena è parsa strana ai poliziotti di Civitavecchia che li hanno fermati scoprendo che il mezzo su cui viaggiavano era rubato.

È successo in viale Lazio a Campo dell’Oro, qualche giorno fa. Ed è finita male per i due centauri – rumeni pregiudicati – su cui ora pende l’ennesima denuncia. I due, invece di fermarsi all’alt, sono scappati cercando di dileguarsi in un parcheggio lì vicino. Ma non si sono nascosti abbastanza bene e dopo essere stati raggiunti dagli uomini in divisa sono fuggiti di nuovo.

Gli agenti di pattuglia hanno scoperto che la targa del due ruote corrispondeva a un’Ape Car sequestrata nei mesi scorsi. Non solo: il numero di matricola del motorino era stato cancellato. Arrivati negli uffici di viale della Vittoria, sono venuti fuori i precedenti penali dei due centauri tanto che ne è scaturita la denuncia conseguente per riciclaggio e ricettazione. Mezzo e targa sono stati sequestrati.

Pochi giorni fa è capitata una situazione simile, con protagonisti stavolta due ventenni civitavecchiesi. Questi sono stati sorpresi sull’Aurelia Sud a bordo di un 50 cc che ha attirato l’attenzione della Polizia, tanto che alla fine sono stati denunciati per ricettazione oltre che per guida senza patente. Gli agenti hanno scoperto che il ciclomotore era stato rubato la mattina stessa in via degli Agricoltori sempre a Civitavecchia, con la proprietaria che aveva sporto denuncia per furto.

Ed è da diverse settimane che a Civitavecchia vengono segnalati tantissime sottrazioni di scooter di piccola cilindrata. Dal Commissariato hanno riscontrato una recrudescenza di questo tipo di reati ed è il motivo per cui si sta alzando l’attenzione degli uffici di viale della Vittoria su questo tipo di fenomeno. L’ipotesi su cui si ragiona è quella secondo cui i motorini vengano rubati per finire nel mercato illegale dei pezzi di ricambio, oggi piuttosto redditizio. Infatti gli scooter 50 maggiormente diffusi sono finiti fuori produzione per cui trovare le parti di sostituire sta diventando impresa sempre più difficile. In base a questo, si sta riscontrando un aumento di denunce di furto in città.