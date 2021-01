Sassi contro le auto: 42enne di Civitavecchia denunciato dalla Polizia - Terzo Binario News

Nel pomeriggio di ieri 21 gennaio, personale del Commissariato P.S. di Civitavecchia, ha denunciato in stato di libertà un uomo 42enne civitavecchiese, resosi responsabile di danneggiamento con lancio di sassi nei confronti di auto in movimento.

In particolare, su segnalazione e testimonianza di alcuni cittadini si è appurato che il soggetto, in via Terme di Traiano, avrebbe danneggiato un’auto in transito lanciando intenzionalmente delle grosse pietre, per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe, ma questi, grazie all’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato che ha raccolto all’istante le dichiarazioni dei presenti sul luogo, sarebbe stato subito individuato e successivamente riconosciuto dalla vittima.

Il gesto gravissimo compiuto dall’uomo, ha raggiunto l’auto in transito colpendo con violenza tra parte alta dello sportello lato guida e la base del finestrino e solo per pochissimo non colpiva in pieno il vetro dietro al quale si trovava il conducente. Soltanto questa fortunosa circostanza, ha evitato non solo ferite allo stesso conducente, ma anche una possibile perdita di controllo dell’auto in movimento con grave pericolo per la circolazione e di un numero indeterminato di utenti della strada che in quel momento si potevano trovare a percorrere via Terme di Traiano che è un’arteria principale, per non dire importante della viabilità civitavecchiese.

All’esito di quanto sopra, stante la gravità del fatto e l’attitudine della condotta aggressiva posta in essere dall’uomo che poteva proiettare i propri effetti anche al di là della persona colpita, gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, appurato che questi anche in passato si è reso colpevole di simili gesti, hanno denunciato questi in stato di libertà per i reati di danneggiamento ed attentato alla sicurezza dei trasporti.