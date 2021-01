Sassi contro il negozio di Canale Monterano: indagine dei Carabinieri - Terzo Binario News

Sassi scagliati contro la vetrina di un negozio, che finisce in frantumi. Non in piena notte ma alle 19 e i proprietari si vedono costretti a sporgere denuncia. ad agire, forse, dei giovinastri e i Carabinieri indagano. Succede a Canale Monterano.

Questo il post della proprietaria dell’attività: “Con grande dispiacere mi trovo a scrivere questo post Alle 19, dai giardinetti accanto alle Poste due adolescenti hanno volutamente lanciato un sasso contro una finestra del nostro negozio ( e noi presenti perché lavoravamo!!) rompendo un vetro.

I cancelli dei giardini erano chiusi perciò sono entrati scavalcando . Abbiamo sporto denuncia all’Arma contro ignoti. Il grande rammarico è questo atteggiamento di mancanza di rispetto verso la proprietà altrui (nostra) e di quella pubblica (i giardini).

Non è la prima volta che capitano questi atti di vero e proprio vandalismo ( giochi lanciati sul tetto, uova contro portoni etc.etc..) .Ma è tanto difficile rispettare le regole? Non capisco proprio che gusto si prova nel fare ciò…e non si può semplificare questi gesti come marachelle di ragazzi !!!”.

Dal fronte dei Carabinieri si specifica che è stato inflitto il danno al vetro di una porta del retrobottega che affaccia sul giardino interno, a sua volta attiguo a un’area pubblica dove ci sono giovani che non sempre si comportano correttamente. Al vaglio dei militari, l’eventuale presenza di telecamere che possano aver inquadrato l’accaduto.