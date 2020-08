"Sapori di mare, sapori d'Italia" a Ladispoli: mercatino e giochi per bambini - Terzo Binario News

Sul Lungomare Marina di Palo, a Ladispoli, nel tratto compreso fra via del Corallo e via dei Delfini, da venerdì 7 a domenica 9 si terrà la manifestazione ‘Sapori di mare, sapori d’Italia’. Secondo le prime informazioni che sono filtrate, oltre al mercatino di generi vari e prodotti alimentari, verrà eseguito un appuntamento musicale nella giornata di sabato. Inoltre, in programma, ci saranno giochi per bambini.

L’evento ha il patrocinio del Comune. Come riportato dalla delibera di Giunta, “dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’Ente, atteso il carattere meramente gratuito del patrocinio concesso”.

Non solo. “L’Associazione “Oltreconfine 2000” sarà responsabile dello svolgimento di tutte le attività assumendone tutte le spese e gli oneri per la realizzazione del programma”. Inoltre ”non percepirà alcun contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione del programma sopracitato, e sarà tenuta alla rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute consistente nelle fatture quietanziate dei singoli fornitori di beni e servizi coinvolti, al fine di detrarre tali spese da quanto dovuto a titolo di Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni”.

“Il Comune di Ladispoli non assume alcun ulteriore onere, impegno, obbligazione e/o responsabilità connessi e derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dell’iniziativa che restano a carico esclusivo dell’Associazione richiedente, al quale è demandato l’onere di ottenere tutte le autorizzazioni/titoli abilitativi, se necessari, nonché di dotarsi di idonea polizza assicurativa per RCT per lo svolgimento della citata iniziativa”.

L’associazione “nell’organizzazione e realizzazione del progetto”, è tenuta “all’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e di tutti gli aspetti di security e di safety connessi per la salvaguardia e l’incolumità delle persone ed in particolare all’adozione di tutte le misure e prescrizioni normative previste nei recenti Decreti Legislativi per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19, garantendo la sanificazione dei luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari controlli affinché non si creino affollamenti e l’adozione di tutte le precauzioni sanitarie ivi contenute”.