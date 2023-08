Santi Francesi e Tormento in concerto a Ladispoli, poi spazio ai comici • Terzo Binario News

Festa di fine estate, a Ladispoli arrivano SantiFrancesi e Tormento dei Sottotono

A Ladispoli una Festa di fine estate, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’assessorato al Turismo, sotto il segno della musica e del divertimento. Venerdì 25 in piazza Rossellini sarà la volta dei Santi Francesi, vincitori in carica di X Factor. Dopo la vittoria il duo ha pubblicato nuova musica e calcato i palchi delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Sabato 26 agosto sul palco, sempre in piazza Rossellini, arriverà una leggenda del rap italiano, Tormento dei Sottotono.

“Sarà una Festa di fine estate con due importanti appuntamenti musicali. Come per il Summer Fest, anche questi concerti – ha commentato l’assessore al turismo, Marco Porro – saranno gratuiti. Infine il primo weekend di settembre sarà dedicato alla comicità irriverente di Dado, Pablo & Pedro e Alberto Farina, rispettivamente 1, 2 e 3 settembre. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Rossellini e sempre con ingresso libero e senza prenotazione”.