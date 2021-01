Santa Marinella per il Bene Comune: "Protesta pacifica sotto al Comune sul referendum" - Terzo Binario News

A Santa Marinella è successo questo: molti cittadini si sono riuniti pacificamente davanti al Comune nel più totale rispetto delle normative sul distanziamento, per chiedere la sospensiva al Sindaco dei termini referendari mediante ordinanza per motivi di sicurezza pubblica, garantendo il diritto costituzionale di partecipazione e allo stesso tempo tutelando la salute dei cittadini.

Il Sindaco, invece, chiamava le forze dell’ordine, che allontanavano i presenti e si impegnavano a prendere le generalità dei rappresentanti del Comitato.

L’amministrazione continua a negare che ci sia un’emergenza mondiale e nega quindi la sospensiva dei termini. Il Sindaco, inoltre, continua a rifiutarsi di incontrare i rappresentanti del Comitato e i consiglieri comunali presenti ma si affanna per farsi invitare domani mattina a una trasmissione locale per mandare in onda il suo solito show fatto di bugie e insulti.

Il Comitato dei cittadini per i referendum “Santa Marinella per il Bene Comune” continuerà a battersi per consentire a tutti i santamarinellesi di riappropriarsi del destino della propria città!”