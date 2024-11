Santa Marinella e Tolfa, trasferte per confermarsi • Terzo Binario News

La strada è tracciata, ora va solo seguita. Si tratta della strada della continuità che sta portando Tolfa e Santa Marinella nelle zone di classifica che competono alle due formazioni del comprensorio.

Domani si gioca l’undicesima giornata del girone A di Promozione che vede impegnati i santamarinellesi ad Ostia contro il Rodolfo Morandi (ore 15.30) mentre i collinari saranno ospiti del Tarquinia dalle 14.30.

I primi si trovano al secondo posto di classifica con 20 punti in compagnia di Pianoscarano e Grifone Gialloverde a -2 dalla Duepigrecoroma capolista mentre i biancorossi di punti ne hanno 15, come la Pescatori Ostia e il Morandi, e a quattro lunghezze dall’Ostiantica quinto.

Questa la situazione da cui si parte e che vede il Santa Marinella impegnato su di un campo difficile contro una compagine che fama di essere abrasiva. Il terreno di gioco è quello dell’Anco Marzio, la casa dell’Ostia Mare, una superficie ampia e un avversario rognoso: «Sarà una partita vera – spiega miste Daniele Fracassa – visto che saremo senza Samuele Cerroni, fermato tre turni dal giudice sportivo per l’espulsione contro il Borgo Palidoro di domenica. È un bel problema perché mancherà contro Duepigrecoroma e Ronciglione ma per fortuna nel suo ruolo c’è Francesco Brutti che forse non ha i 90’ nelle gambe ma 60-70 sì e sono convinto che disputerà una buona gara. Manca Valerio Gentili a causa risentimento al polpaccio che ha evidenziato una lesioncina guaribile in una decina di giorni ma rientra Lorenzo Monteneri. Dunque formazione fatta con Notari in porta, Polidori e Buonanno esterni, capitan Gallitano e Serpieri centrali, Caforio in mediana («a cui non rinuncio» ha precisato il tecnico) con Gaudenzi e Cuomo, davanti Trincia, Tabarini e Brutti. «Nessuno regala niente in questo campionato, dove c’è più equilibrio dopo la revoca dell’obbligo gli under».

Al Bonelli di Tarquinia invece scende in campo il Tolfa, che sarà privo di Marziantonio e Gentili, entrambi infortunati anche se lievemente e saranno assenti domani poi si valuterà martedì la loro condizione. «Quello blugranata è un campaccio – confessa mister Roberto Macaluso – per via di una squadra organizzata. Domenica scorsa c’era mister Ercolani a vederci e lui ci conosce bene. Sarà una gara dura, visto che loro sono ad appena 2 punti sotto di noi. Ci serve ancora continuità, i risultati solo legati alle prestazioni e dalla squadra voglio la prestazione. Giocheranno Ficorella e Santi esterni, aspettiamo Pasquini che ha bisogno di costanza nelle prestazioni ma è bravo e può dare tanto. Preciso che non partire titolari non significa una bocciatura come accade con Vittorini che entra e spacca la partita». Intanto c’è già un occhio sul mercato: «Certo, spero in un intervento che rinforzi la rosa che al momento è priva di un centrocampista con caratteristiche di incursore alla Gianluca Nuti e l’attaccante centrale compatibile con Gabriele Martinelli o il suo eventuale sostituto» la conclusione di Macaluso.

Nelle fila del Tarquinia militano diversi ex tolfetani ovvero Luigi Trebisondi, Gianpiero Carolini e Fabio Marconi anche se ora è infortunato, oltre a mister Fabrizio Ercolani. L’undici etrusco in classifica ha raggranellato 12 punti come il Pescia Romana e si trova appena fuori dalla zona play-out.