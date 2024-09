Santa Marinella e Tolfa a caccia del primo successo in Promozione • Terzo Binario News

Rossoblù in casa contro il Civita Castellana e collinari a Capranica, gare alle 11

Ancora all’asciutto di vittorie, sia in campionato che in Coppa Italia, domani alle 11 Santa Mariella e Tolfa tornano in campo per la quarta giornata del girone A di Promozione. I rossoblù ospitano allo stadio Fronti lo Junior Football Club Civita Castellana mentre i collinari saranno di scena a Capranica contro l’Atletico.

Mercoledì le gare infrasettimanale che hanno dato degli spunti agli allenatori (entrambe terminate 1-1) ma ora si torna a giocare per i punti pesanti e il bottino pieno le due compagini del comprensorio non sono riuscite ancora a ottenerlo. «Dobbiamo iniziare a ingranare – dice mister Daniele Fracassa ma è come se lo dicesse anche mister Roberto Macaluso – perché manca solo vincere. In Coppa c’è stata l’occasione di vedere tanti giocatori, tanto che hanno esordito in cinque e mi ritengo soddisfatto. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni e ho visto una squadra pronta dal punto di vista atletico. Davanti ci sono state occasioni per Simone Trincia, Peppe Tabarini (che ha segnato) e Samuele Cerroni ma concretizzare, essere più determinati e cattivi non sbagliare ultima scelta. Va anche detto che devono conoscersi fra partner d’attacco, con meccanismi da sincronizzare. Tuttavia sono convinto che domenica faremo una prestazione aggressiva e concentrata per vincere». I guai per l’allenatore santamarinellese arrivano da Jacopo Gaudenzi, il cui ematoma all’anca si è indurito, con il rischio di dover essere operato con conseguente stop di almeno un mese. «Perdiamo in brillantezza ed è un peccato mortale per una caduta che sembrava stupida. Alessandro Caforio sale a centrocampo dando qualità esperienza con Alessio Tranquilli e Francesco Cuomo e con Vecchiotti di rincorsa ma è una soluzione-tampone. Sono andati bene Paolo Polidori e il giapponese Jin Maeyama. Domani ci vorrà attenzione per i civitonici Lucani e Sciommeri, gente esperta. E – conclude il tecnico – vediamo di rompere il ghiaccio, vincendo».

In parallelo la situazione a Tolfa, dove la trasferta capranichese nasconde varie insidie: «Fosse per me, entrerei in campo – confessa Macaluso su u campo bello e in una sfida affascinante. Rispetto a mercoledì tornano disponibili capitan Marco Roccisano e Damiano Pasquini mentre la speranza è che possa farcela Paolo Santi». Il numero 2 sembrava prossimo alla sala operatoria per la spalla e invece forse non solo riesce a scamparla ma potrebbe essere disponibile per domenica. Dipenderà dallo stato de difensore nell’ultimo allenamento. Diverse le conferme rispetto a mercoledì, con il ritorno in porta di Gianmarco De Clementi mentre c’è un ballottaggio per il ruolo di esterno alto. In lizza per la maglia ci sono Miguel Vittorini e Samuele Pangi, con quest’ultimo che appare favorito. Nell’undici titolare presenti anche Marco Bevilacqua, Gianluigi Salvato, Gianluca Nuti, Gabriele Martinelli ed Edoardo Fagioli. «Contro il Civita Castellana la squadra è andata bene, creando tanto e mantenendo ordine e possesso palla. Siamo riusciti ad evidenziare degli errori tattici che hanno regalato occasioni agli avversari, sui quali si lavora in settimana», la conclusione dell’allenatore.