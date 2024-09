Emiliano Marsili saluta Civitavecchia e la carriera battendo ai punti Eber Tobar • Terzo Binario News

Alla Marina il saluto della città al suo campione dei pesi leggeri

Emiliano Marsili ha chiuso la carriera vincendo nella sua Civitavecchia. Alla Marina ha battuto ai punti il 23enne colombiano Eber Tobar nei pesi leggeri. E la città gli ha tributato l’abbraccio meritato.

Il Tizzo ha atterrato l’avversario all’ottava ripresa delle dieci previste infilando un gancio sinistro fulminante che ha mandato il sudamericano al tappeto. Per il resto ha combattuto nel suo modo classico, con la “scherma” a caccia dello spiraglio trovato in un paio di occasioni.

“Rimpianti non ne ho emozione, sì. Questo tipo di emozione è finita ma è giusto così, il fisico ha detto basta non la testa. Quando sono salito sul ring l’ho fatto sempre al massimo in qualsiasi incontro. Però negli anni è cambiato il modo di boxare. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, da Civitavecchia alle imprese al mondo dello sport e della boxe”.

L’omaggio della Federboxe a Marsili, che ha chiuso i suoi 45 incontri con 43 vittorie, un pari e una sconfitta: “Ore 23.15 del 27 settembre 2024

🥊 L’ora e il giorno in cui si è conclusa la straordinaria carriera di un monumento della nostra Boxe: Emiliano Marsili

🥊 Il nostro Tizzo, nella sua Civitavecchia, ha appeso i suoi sacri guantoni al chiodo e salutato il mondo del pugilato e i suoi tifosi, battendo ai punti Eber Tomar

🥊 che dire, Emiliano… GRAZIE di Tutto ciò che hai fatto sui ring d’Italia, D’Europa e del Mondo per la Nobile Arte Tricolore.”