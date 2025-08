Sanità a Ladispoli, Governo Civico: "Grando impari dalla Gubetti come si tutelano i cittadini" • Terzo Binario News

“Nel Consiglio Comunale del primo Agosto, sono successe molte cose, pur iniziando con una Mozione importante presentata dai Consiglieri di opposizione, con la presenza di numerose persone in Aula e votata all’unanimità.

Anche se si era chiesto di discutere e votare una seconda mozione che chiedeva al Presidente della Regione Rocca di interrompere tutti i rapporti istituzionale ed economici con Israele, Mozione votata già da altri presidenti di Regione e Comuni.

Subito dopo abbiamo discusso la mozione sul potenziamento del 118 con la richiesta di ambulanze in più e poiché anche in questo caso c’era una seconda Mozione per chiedere al Presidente della Regione di ripristinare un punto di primo intervento, che potesse essere un punto di mezzo tra un pronto soccorso e l’attuale servizio.

Grando continua a dire che è tutto come qualche tempo fa perché è sempre stato così, che nulla è cambiato, oltretutto leggendo in aula con tono intimidatorio un comunicato dell’ASL.Ma subito dopo il Sindaco è smentito in aula dal suo stesso Assessore, illustrando il lavoro che sta cercando di fare con la Regione, è quello, di aumentare le ambulanze (secondo l’Assessore sufficienti adesso) e per secondo ha chiesto di RIPRISTINARE IL PIT.

In fase di voto il Sindaco e la sua Maggioranza non solo boccia la mozione per chiedere il potenziamento del 118, insieme al Presidente vieta l’integrazione alla Mozione del ripristino di una struttura intermedia come ad esempio un PIT.

Questo è il Sindaco Grando, per non rendersi antipatico nei confronti dei suoi capi Politici della Regione, vota contro il sacrosanto DIRITTO alla salute dei Cittadini.

Ricordiamo al Sindaco durante la campagna elettorale Regionale disse IO SOSTERRO’ IN REGIONE CHI REALIZZERA’ L’OSPEDALE A LADISPOLI.

Per informazione, la Regione ci ha escluso dal piano finanziario della Regione tra i comuni dove è prevista la costruzione di ospedali.

Il Sindaco Grando, visto che molte volte prende ad esempio il vicino Comune di Cerveteri, oggi lo invitiamo noi ad ascoltare l’intervista del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti sulla stessa problematica, per capire come si fa il Sindaco, difendendo il sacro diritto alla Salute.

Però per Grando va tutto bene stasera in piazza c’è musica e si balla”.

Consiglieri Comunali

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini