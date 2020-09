San Giovanni: rapina in banca, colpo da 15mila euro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina in banca nella zona di San Giovanni. Due soggetti – con il volto travisato da occhiali e mascherina chirurgica – sono entrati in azione nell’istituto di credito di via Gallia, nella filiale di Banca Carige.

Armati di pistola hanno minacciato dipendente e poi si sono fatti consegnare il denaro, 15mila euro. Il tutto è accaduto poco prima delle 9 di martedì 22 settembre.

I banditi sono poi fuggiti a bordo di una moto in direzione piazza Tuscolo. Non ci sono stati feriti, indaga la Polizia.