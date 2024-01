Salvaguardia e rispetto del territorio: la farmacia Salvo D'Acquisto di Palidoro contro il degrado e l'incuria • Terzo Binario News

Il territorio è di chi lo vive e va rispettato. Per questo è fondamentale mantenere il decoro e la sicurezza del posto in cui viviamo. A tale scopo, la Farmacia sociale Salvo D’Acquisto di Palidoro vuole farsi portavoce delle criticità e delle situazioni di incuria, degrado o abbandono che affliggono le località: “Troppo spesso ci giunge voce o vediamo con i nostri occhi degrado nel nostro territorio. Basti pensare ai rifiuti abbandonati, alle erbacce incolte o alle buche, anche pericolose. Come farmacia sociale – spiega il dott. Marco Tortorici – vogliamo porre all’attenzione di chi di dovere queste problematiche affinché vengano risolte”.

“Il nostro ruolo – sottolinea il dott. Tortorici – sarà quello di porci come intermediari: i cittadini che vedono degrado o incuria possono inviarci segnalazioni, foto e posizione tramite Google al nostro numero WhatsApp 351 89 08 538. Nostro compito sarà poi quello di girare il tutto al Pronto decoro del Comune di Fiumicino che si occupa della manutenzione del verde e quant’altro per ripristinare le situazioni di degrado. Essendo presenti a Palidoro, raccoglieremo le segnalazioni che riguardano la zona nord del Comune per un motivo logistico: in questo modo potremo poi verificare sul campo l’effettivo stato delle cose prima di inviarle”.

“Invitiamo i cittadini a non perdere questa possibilità – conclude il dott. Tortorici – per rendere il nostro territorio un posto migliore, più vivibile e più salutare per tutti”.