Salute, solidarietà e sport a Bracciano: un nuovo grande evento di raccolta sangue • Terzo Binario News

Ad organizzarlo, il Gruppo Donatori Olgiati

In relazione alla 2ᵃ Edizione della Manifestazione “Salute Solidarietà Sport”, indetta a Bracciano nella giornata di sabato 14 ottobre 2023, il Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV nuovamente impegnato per raccogliere sangue da destinare al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Coloro interessati all’iniziativa potranno partecipare, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, recandosi in Piazza IV Novembre, dove sarà allestito un presidio con una autoemoteca per la raccolta di sangue.

L’evento, patrocinato dallo stesso Comune di Bracciano, si svilupperà grazie al supporto di Protezione Civile A.V.A.B. Regione Lazio, A.S.D. Elliott Dragon Boat Bracciano, Susan G. Komen Italia, Comitato Regionale CONI.

Sul luogo, oltre agli spazi destinati alla cura del bene più prezioso alla vita, come l’autoemoteca previsti gazebo di rappresentanza della Komen Italia, Associazione per la Prevenzione dei Tumori del seno e spazi per pugilistica, atletica, badminton, volley, tiro a segno, canottaggio, taekwondo, judo, basket, yoga, orienteering, pesistica e padel.

La seconda edizione della manifestazione Salute Sport Solidarietà – dichiara il Presidente del Gruppo Donatori Olgiati Giovanni Bonetti – vedrà l’incontro tra coloro che vanno a donare sangue che è vita con i giovani atleti delle società sportive di Bracciano. Un modo di coniugare la solidarietà con la gioventù, perché aumentino i donatori di sangue.

Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV