Salute e alimentazione, al Centro "La Rocca Aps" di Tolfa secondo incontro col biologo De Vito • Terzo Binario News

Secondo appuntamento, sabato al Centro “La Rocca Aps” di Tolfa, per far capire come alcuni alimenti influenzano l’espressione dei nostri geni. Dopo quello del 26 ottobre, che ha avuto una notevole partecipazione, il prossimo incontro ci sarà sabato 16 novembre, sempre alle ore 16,30.

Identico il relatore: il dott. Paolo De Vito, Biologo presso il Dipartimento di Biologia dell’Ateneo Tor Vergata (Roma), Fisiologo e post Doctoral in Immunologia.

Come anticipato da De Vito il prossimo sabato si tratteranno i rapporti tra l’alimentazione e il funzionamento di specifiche cellule del nostro sistema immunitario. Così da approfondire delle conoscenze che correlano la dieta e i suoi principi attivi al fisiologico comportamento del sistema immunitario che consente di prevenire molteplici patologie.

Il Centro “La Rocca Aps” si trova all’ingresso della villa comunale di Tolfa.