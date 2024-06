Salta la Commissione Sanità a Ladispoli, la Mollica Graziano e Cervo: "Maggioranza assente" • Terzo Binario News

Comune chiuso, i consiglieri non si presentano: “L’assenza dai banchi del centrodestra di governo è ormai una consuetudine”

“Oggi pomeriggio si è tenuta la Commissione Sanità, Assistenza Sociale, Pubblica Istruzione con un punto all’ordine del giorno di fondamentale importanza: l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Sensory” in Via Luisiana. Peccato che l’appuntamento sia stato più rocambolesco di una puntata di Scooby Doo!

Sipario sul mistero del Comune chiuso

Arriviamo puntuali, pronti a discutere del futuro dei nostri piccoli concittadini, ma… sorpresa! Il Comune è chiuso! Panico e disperazione… per fortuna, il segretario del sindaco, da eroe solitario, ha aperto le porte per noi. Finalmente entriamo, ma l’incubo continua: mancano all’appello i consiglieri di maggioranza! Niente numero legale, niente commissione. Il Presidente, rassegnato come un detective sconfitto, rinvia tutto alla prossima puntata.

Consiglieri in fuga o filo rosso spezzato?

Un primo pensiero ci fa sorridere: i nostri eroi forse stavano ancora inseguendo i cittadini per recuperare il consenso perduto? Ma poi la realtà ci colpisce: l’assenza dai banchi della maggioranza è ormai una consuetudine. Forse quel filo rosso che legava questa amministrazione si è spezzato, come un vecchio maglione consumato?

Ladispoli, tra confusione e arroganza: il regno dell’assurdo

Intanto, il Sindaco e la sua giunta, prossimi a un rimpasto che sa di burrasca, se ne lavano le mani, mentre Ladispoli affonda in un mare di confusione e arroganza. Un mix micidiale che lascia i cittadini attoniti e preoccupati per il futuro.

Ma noi non ci arrendiamo!

Continueremo a seguire la vicenda con la tenacia di un segugio, pronti a smascherare i colpevoli di questo scempio e a lottare per il bene dei nostri bambini e della nostra città. Ladispoli merita di meglio!”

Amelia Mollica Graziano-Ferdinando Cervo