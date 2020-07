Sabato raccolta sangue dell'Avis Ladispoli - Terzo Binario News

Dalle 7 alle 11 in via Vilnius

Sabato 25 luglio, dalle 7 alle 11 in via Vilnius 5, nella sede dell’#Avis sarà possibile donare il #sangue.

Per farlo basta essere in buone condizioni di salute, avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e avere un peso di almeno 50 chili.

Per informazioni si può contattare l’Avis al numero 339 23 22 745, scrivere una mail a avisladispoli@gmail.com

Comune di #Ladispoli

