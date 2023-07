Spaccata in via Nomentana, poco prima dell’incrocio con via del Casale di San Basilio. Ignoti sono entrati in azione intorno alle 5,30 di martedì 25 luglio. Prima hanno puntato la banca (Intesa Sanpaolo), poi hanno utilizzato una utilitaria come ariete.

Infine sono scappati con i roller cash. Il bottino è da quantificare. Sul posto gli agenti del commissariato San Basilio.