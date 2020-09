Due uomini – uno della Libia e l’altro del Marocco, entrambi con precedenti – sono stati arrestati per rapina. I due hanno rubato un cellulare a un 58enne, in via Marsala, poi sono fuggiti.

La coppia è stata acciuffata poco dopo dalla Polizia. Il tutto è accaduto alle 19,56 di lunedì 28 settembre.