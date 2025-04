Rubano alcolici da un supermercato, arrestati tre georgiani a Oriolo • Terzo Binario News

I Carabinieri li hanno catturati mimetizzandosi fra la clientela

Il 10 aprile 2025, i Carabinieri della Stazione di Oriolo Romano hanno tratto in arresto tre uomini di origine georgiana, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, colti sul fatto mentre tentavano di rubare 30 bottiglie di alcolici e superalcolici, per un valore complessivo di oltre 600 euro.

L’attività dei Carabinieri è scaturita dalla segnalazione del direttore di un supermercato della zona, il quale aveva notato un consistente ammanco di bottiglie di alcolici e aveva rinvenuto, a terra, etichette antitaccheggio danneggiate.

Diretti dal Luogotenente Franco Scarnati, i militari hanno attentamente esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, notando una macchina insolitamente parcheggiata fuori posto e l’andirivieni di 3 uomini che, attenti a controllare che la via di fuga fosse sempre libera, avevano fatto ripetuti piccoli acquisti all’interno del supermercato, spendendo somme irrisorie.

Convinti che sarebbero nuovamente tornati a colpire, i Carabinieri hanno atteso i presunti ladri all’interno del supermercato, infiltrandosi tra i clienti, con la finalità di seguirne i movimenti con discrezione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Il modus operandi dei ladri è stato presto scoperto: utilizzando una pinza, riuscivano a danneggiare le etichette antitaccheggio senza attivare gli allarmi, occultando le bottiglie rubate sotto i loro larghi indumenti per eludere i controlli alle casse e i dispositivi anti-taccheggio collocati nei pressi dell’uscita.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti bloccandoli all’esterno del supermercato: dopo un primo momento di confusione, gli uomini hanno tentato di allontanarsi ed uno di loro ha addirittura cercato di intimidire i militari minacciandoli con un sasso. Tuttavia, grazie alla preparazione e al numero adeguato delle forze dell’ordine, i tre sono stati fermati e tratti in arresto e, inoltre, sono state rinvenute tutte le bottiglie di superalcolici, anche quelle precedentemente rubate.

L’operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e repressione dei reati in genere, costituisce una concreta risposta al fenomeno dei reati predatori, resa possibile dalla professionalità del personale operante che ha saputo sfruttare al meglio la potenzialità offerta dai sistemi di videosorveglianza per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione degli autori che, pertanto, sono stati deferiti in stato di arresto all’Autorità giudiziaria.