Ruba una macchina, fugge all’alt e tampona un altro veicolo: Carabinieri arrestano 31enne • Terzo Binario News

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, hanno arrestato un 31enne di origini tedesche, ma residente a Roma, poiché gravemente indiziato dei reati di rapina, resistenza a un pubblico ufficiale e riciclaggio.

Nello specifico, la mattina di mercoledì scorso, in via Prenestina, un’autovettura condotta da un uomo, non si è fermata all’ALT imposto dalla pattuglia dei Carabinieri impegnata al controllo della circolazione stradale, così da innescare un breve inseguimento, terminato solo dopo che l’autovettura in fuga si è scontrata contro un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia, senza provocare gravi conseguenze. Raggiunto e bloccato dai militari e da ulteriori verifiche anche per capire la natura del gesto, i Carabinieri hanno accertato che il 31enne era a bordo di un’autovettura risultata rubata il 7 settembre scorso, che riportava targhe risultate di un altro veicolo. Dai successivi approfondimenti, i Carabinieri hanno appurato che l’indagato, lo stesso giorno della denuncia del furto dell’auto, aveva rapinato una donna in via Torre Maura. Nella circostanza, il 31enne avrebbe aggredito la vittima, gli avrebbe strappato una catenina e due bracciali in oro, per poi darsi alla fuga con l’autovettura rubata condotta da un complice rimasto ignoto.

Per questo motivo, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e confermata la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.