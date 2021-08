Ruba un motorino, 19enne di Santa Marinella arrestato dai Carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 19enne responsabile di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia sono intervenuti in una via del centro in quanto era stato segnalato il furto di un ciclomotore.

Nel tragitto hanno notato un giovane, rispondente alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa, che stava armeggiando su un ciclomotore in sosta.

I Carabinieri gli hanno intimato di fermarsi ma il 19enne ha gettato il ciclomotore a terra per poi scappare a piedi per le vie circostanti.

Il malvivente è stato immediatamente raggiunto dai militari che lo hanno bloccato nonostante cercasse di divincolarsi per darsi alla fuga, opponendo resistenza agli operanti.Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, nella sua casa a Santa Marinella, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.