Ruba superalcolici nel supermercato e tenta di mordere un carabiniere: fermato con taser • Terzo Binario News

Bloccato dai militari un 24enne del Ghana senza fissa dimora

All’interno di un supermercato di via Prenestina, un uomo, dopo essersi impossessato di tre bottiglie di superalcolici e di un paio di scarpe, ha aggredito il direttore dell’esercizio commerciale che lo aveva redarguito cercando di farlo desistere e si è dato alla fuga.

Una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, nel frattempo intervenuta, è riuscita a rintracciare l’uomo, in evidente stato di agitazione, nel piazzale antistante. Alla vista dei militari, l’uomo, un 24enne del Ghana senza fissa dimora, ha accennato una fuga ma, una volta raggiunto, ha prima tentato di mordere un Carabiniere e poi ha iniziato a tirare calci e pugni nel tentativo di liberarsi.

Vista la pericolosità dell’uomo, i Carabinieri hanno utilizzato il taser in dotazione i cui dardi hanno attinto la schiena del 24enne e sono riusciti a immobilizzarlo. Il personale del 118, intervenuto su richiesta dei militari ha visitato sul posto il fermato, riscontrandolo in buono stato fisico. L’uomo è stato arrestato e accompagnato in caserma, in attesa del rito di convalida presso le aule di piazzale Clodio.